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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm считает, что по итогам года объёмы продаж смартфонов сократятся на 5-6%
При этом выручка вырастет почти на 50%.
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Если независимые эксперты считают, что по итогам года выручка от реализации компонентов для смартфонов увеличится на скромные 3,1%, то руководство Qualcomm, как отмечает Reuters, на недавней квартальной конференции выразило уверенность, что выручка компании от реализации подобной продукции в текущем году увеличится почти на 50%. При этом не отрицается факт снижения спроса на компоненты для смартфонов среднего и начального уровня, просто Qualcomm рассчитывает компенсировать это падение за счёт сохранения хорошей выручки в верхнем ценовом сегменте.

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Источник изображения: Reuters

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В натуральном выражении, как считает руководство Qualcomm Technologies, объёмы поставок процессоров для смартфонов в этом году сократятся на 5-6%. В минувшем квартале уверенный рост на 38% продемонстрировала выручка Qualcomm от реализации автомобильных компонентов, но итоговая сумма в $350 млн выглядит не очень убедительной на фоне доходов в остальных сегментах рынка. Совокупная выручка Qualcomm в прошлом квартале выросла на 37% до $10,93 млрд, из них на направлении смартфонов было получено $6,15 млрд (+59%). Спрос на флагманские смартфоны, по мнению Qualcomm, пока сохраняется на высоком уровне.

#смартфоны #аналитика #qualcomm
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