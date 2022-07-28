При этом выручка вырастет почти на 50%.

Если независимые эксперты считают, что по итогам года выручка от реализации компонентов для смартфонов увеличится на скромные 3,1%, то руководство Qualcomm, как отмечает Reuters, на недавней квартальной конференции выразило уверенность, что выручка компании от реализации подобной продукции в текущем году увеличится почти на 50%. При этом не отрицается факт снижения спроса на компоненты для смартфонов среднего и начального уровня, просто Qualcomm рассчитывает компенсировать это падение за счёт сохранения хорошей выручки в верхнем ценовом сегменте.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В натуральном выражении, как считает руководство Qualcomm Technologies, объёмы поставок процессоров для смартфонов в этом году сократятся на 5-6%. В минувшем квартале уверенный рост на 38% продемонстрировала выручка Qualcomm от реализации автомобильных компонентов, но итоговая сумма в $350 млн выглядит не очень убедительной на фоне доходов в остальных сегментах рынка. Совокупная выручка Qualcomm в прошлом квартале выросла на 37% до $10,93 млрд, из них на направлении смартфонов было получено $6,15 млрд (+59%). Спрос на флагманские смартфоны, по мнению Qualcomm, пока сохраняется на высоком уровне.