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Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейская SK Group готова вложить в экономику США около $22 млрд
И это в ближайшие годы, а до конца десятилетия сумма вырастет до $52 млрд.
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Пока власти Южной Кореи колеблются в вопросе вступления в антикитайский технологический альянс, возглавляемый США, местные компании не стесняются демонстрировать свою готовность вкладываться в заокеанскую экономику. Как сообщает Reuters, южнокорейский конгломерат SK Group собирается в ближайшие годы вложить в различные проекты на территории США около $22 млрд, и это не считая $7 млрд, которые будут потрачены на строительство совместных предприятий с Ford Motor по производству тяговых батарей для электромобилей.

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Источник изображения: Reuters

Как сообщается, корейский гигант сосредоточится на инвестициях в полупроводники, «зелёную энергетику» и бионауку. В процессе будут созданы десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест на территории США. Джозеф Байден (Joseph Biden), который за выступлением представителей южнокорейского инвестора наблюдал дистанционно, не упустил возможности напомнить, что с момента его вступления в должность президента США в стране было создано 613 тысяч рабочих мест на производстве.

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Основная часть инвестиций SK Group будет связана с полупроводниковым сектором. Около $15 млрд будет направлено на исследования и разработки, а также строительство в США передового предприятия по тестированию и упаковке полупроводниковых компонентов. Около $5 млрд будет потрачено на проекты в сфере альтернативной энергетики, включая строительство зарядных станций для электромобилей и производство водородного топлива, а также предприятий по вторичной переработке тяговых аккумуляторов. В прошлом году глава SK Group заявил, что собирается вложить в экономику США до 2030 года не менее $52 млрд. В мае этого года руководство конгломерата заявило о намерениях в ближайшие пять лет потратить $195 млрд на инвестиции в сферу изготовления полупроводниковых компонентов, тяговых батарей и биофармакологию. Эта сумма будет распределена по всем регионам присутствия SK Group в мире, включая Южную Корею.

#полупроводники #сша #инвестиции #sk group
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