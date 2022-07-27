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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Контрактные упаковщики чипов перестали вкладывать средства в расширение мощностей
Спад в потребительском секторе убедил их в целесообразности подобного шага.
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Очередная публикация на страницах сайта DigiTimes подтверждает, что конъюнктура спроса на рынке полупроводниковых компонентов изменилась, заставив участников пересмотреть собственные планы по расширению производственных мощностей. Кто-то надеется перебросить ресурсы на те направления, где сохраняется высокий спрос на профильную продукцию, прочие участники рынка вынуждены корректировать бюджеты с учётом текущей ситуации.

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Источник изображения: DigiTimes

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По данным тайваньского источника, провайдеры услуг по тестированию и упаковке чипов в корпус начали сокращать инвестиции в расширение мощностей, имеющих отношение к зрелой литографии. Считается, что спад на потребительском рынке эту сферу деятельности затронет непосредственным образом. Лишь крупные игроки рынка типа ASE Technology считают нужным продолжить строительство новых производственных линий. Во-первых, растёт спрос на передовые методы упаковки чипов, с учётом моды на использование чиплетов. Во-вторых, спрос на передовую литографию всё ещё высок. В-третьих, если чипы для смартфонов и компьютеров пользуются меньшим спросом, то в автомобильном сегменте спрос пока ещё далёк от удовлетворения. Тем более, что запрос на обеспечение «полупроводникового суверенитета» в обозримом будущем вызовет потребность в оснащении новым оборудованием предприятий, построенных в разных регионах планеты, с учётом готовности местных властей и компаний обеспечивать собственную технологическую независимость.

#аналитика #полупроводники #дефицит чипов
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