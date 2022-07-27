Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Gartner: в следующем году выручка полупроводниковой отрасли сократится на 2,5%
Зато автомобильный сектор будет расти уверенными темпами.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Аналитики Gartner сочли нужным подвести итоги наблюдаемых к середине текущего года тенденций в полупроводниковой отрасли. Снижение спроса на компоненты для потребительской электроники и ПК, по мнению авторов прогноза, в этом году частично будет уравновешено сохранением высокого спроса на автомобильные компоненты, и в меньшей степени – инерцией процессов в серверном сегменте.

реклама

Источник изображения: Texas Instruments

Таким образом, общая выручка отрасли в этом году увеличится, пусть и всего на 7,4% вместо ожидавшихся ещё не так давно 13,6%. С другой стороны, в прошлом году она выросла сразу на 26,3%, так что замедление темпов роста будет ощутимым. По итогам следующего года выручка сократится на 2,5%, как считают авторы прогноза, до $623 млрд.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как ожидают эксперты Gartner, в текущем году объёмы поставок ПК сократятся на 13,1% после двух лет рекордного роста. Выручка от реализации полупроводниковых компонентов соответствующего назначения сократится на 5,4%. В сегменте смартфонов выручка сможет вырасти на 3,1%, но на фоне прошлогоднего прироста на 24,5% это будет очень скромно. В серверном сегменте выручка по итогам года сможет вырасти на 20%, а вот в автомобильном сегменте она будет расти на двузначное количество процентов на протяжении трёх последующих лет, как считают в Gartner. Средняя совокупная стоимость полупроводниковых компонентов, используемых в одном автомобиле, увеличится к 2025 году с $712 до $931.

#аналитика #финансы #полупроводники #автомобили #gartner #дефицит чипов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Texas Instruments считает нужным увеличивать долю самостоятельно выпускаемой продукции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
171
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
66
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
5
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
42
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
50
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
4
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
47
О самых маленьких игровых консолях
1
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
37

Сейчас обсуждают

Вежливый HIMARS
12:39
а ВСУ будут иметь орков в Херсоне.
Видеокарта Nvidia RTX 4090 Ti будет иметь 48 ГБ памяти GDDR6X
Winssy
12:39
1. Если нужен больший воздушный поток, то лучше, когда крышка снимается т.к тогда она не болтается и не мешает. Но по факту, лучше бы она была перфорированной. 2. При правильной организации воздушных...
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
Вежливый HIMARS
12:39
передвижной крематорий пусть лучше развернут. 40тыр дохлых орков жутко воняют.
Сколтех предлагает развернуть в России сети 6G (и миновать 5G) за 30 млрд рублей
Слава Шишков
12:37
Я без овна разберусь чем мне пользоваться
Северный поток-1 теперь работает на 20% от максимальной мощности
Anglesmith
12:32
Все уже знают, что увеличение TDP у 7950X связано с использованием инструкций AVX512. Получается, что AMD увеличивает TDP новых процессоров из-за включения AVX512, а Intel увеличивает TDP своих новых ...
Процессоры AMD Ryzen 9 7000 следующего поколения могут иметь TDP 170 Вт
daimos
12:28
Главное, чтобы у тебя хлеб в августе был
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Андрей Досков
12:27
Я играю на радеон вега 3. Встроенная в атлон 300у. В 720р на максимуме. Около 30 фпс выдает, комфортно играть, выглядит красиво. Но в купеческом квартале бывают фризы.
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
rrrrex
12:27
В следующий раз хотя бы до 200 фоток добей, не позорься.
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
Вежливый HIMARS
12:27
не будет вам дешевых карт далбаебы. шитилинки будут чехлы для телефонов продавать.
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Y-Dr. Now
12:26
они не только уходили от налогов чтобы получать сверхприбыли, они ещё и жаловались государству, что конкуренты в лице алиэкспресса отнимают у них бедных прибыли и лично продвигали снижение порога бесп...
Ситилинк стал на 100% российской компанией – группа «Мерлион» сменила кипрскую прописку на РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем