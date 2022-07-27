Зато автомобильный сектор будет расти уверенными темпами.

Аналитики Gartner сочли нужным подвести итоги наблюдаемых к середине текущего года тенденций в полупроводниковой отрасли. Снижение спроса на компоненты для потребительской электроники и ПК, по мнению авторов прогноза, в этом году частично будет уравновешено сохранением высокого спроса на автомобильные компоненты, и в меньшей степени – инерцией процессов в серверном сегменте.

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Источник изображения: Texas Instruments

Таким образом, общая выручка отрасли в этом году увеличится, пусть и всего на 7,4% вместо ожидавшихся ещё не так давно 13,6%. С другой стороны, в прошлом году она выросла сразу на 26,3%, так что замедление темпов роста будет ощутимым. По итогам следующего года выручка сократится на 2,5%, как считают авторы прогноза, до $623 млрд.

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Как ожидают эксперты Gartner, в текущем году объёмы поставок ПК сократятся на 13,1% после двух лет рекордного роста. Выручка от реализации полупроводниковых компонентов соответствующего назначения сократится на 5,4%. В сегменте смартфонов выручка сможет вырасти на 3,1%, но на фоне прошлогоднего прироста на 24,5% это будет очень скромно. В серверном сегменте выручка по итогам года сможет вырасти на 20%, а вот в автомобильном сегменте она будет расти на двузначное количество процентов на протяжении трёх последующих лет, как считают в Gartner. Средняя совокупная стоимость полупроводниковых компонентов, используемых в одном автомобиле, увеличится к 2025 году с $712 до $931.