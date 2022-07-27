Вопрос может быть окончательно решён на этой неделе.

Сложно сказать, чьи слова имели решающее значение для сенаторов США, которые вчера в первом чтении проголосовали за законопроект о выделении $52 млрд на поддержку национальной полупроводниковой промышленности, но мотивировать их сделать это пытались и президент Джозеф Байден (Joseph Biden), и министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), и руководители заинтересованных американских компаний, включая оборонный концерн Lockheed Martin.

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Как поясняет Reuters, сенаторы США рассмотрят законопроект во втором чтении в ближайшие несколько дней, аналогичные шаги должны будут до конца недели предпринять представители нижней палаты парламента. Если всё сложится удачно, то документ о выделении субсидий будет утверждён до начала парламентских каникул в августе.

Источник изображения: Reuters

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Власти США попытались не затягивать с принятием этого закона, поскольку он в разных редакциях обсуждается более года, а осенью политические силы США будут брошены на промежуточные выборы, и реализовать инициативу с предоставлением субсидий нужно было до всех этих событий. К слову, если 64 голоса в Сенате США высказались в поддержку инициативы, то вдвое меньшее количество сенаторов выступило против. Некоторые из них утверждают, что такие субсидии стали бы напрасным расходованием государственных средств.