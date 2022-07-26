Известный в определённых кругах финский энтузиаст Luumi на этой неделе сосредоточился на экстремальном разгоне процессора Intel Pentium G7400, традиционно используя жидкий азот для его охлаждения. Установив его в материнскую плату EVGA Z690 DARK K|ngp|n Edition, автор рекордов воспользовался специальными улучшениями BIOS, доступ к которым ему предоставили разработчики.
реклама
Сохраняя активность двух ядер и четырёх потоков, этот процессор смог на частотах свыше 6.4 ГГц завершить серию тестов и обновить профильные рекорды.
В GPUPI for CPU 1B был получен лучший результат среди процессоров с двумя ядрами – 4 минуты 17,442 секунды, а в y-cruncher Pi-1b лучший результат составил 58,943 секунды на частоте процессора 6027 МГц. Наконец, в Geekbench3 Multi Core процессор набрал 22 317 баллов при частоте 6437 МГц.