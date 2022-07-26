В трёх тестовых дисциплинах был показан лучший результат среди моделей с двумя ядрами.

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Известный в определённых кругах финский энтузиаст Luumi на этой неделе сосредоточился на экстремальном разгоне процессора Intel Pentium G7400, традиционно используя жидкий азот для его охлаждения. Установив его в материнскую плату EVGA Z690 DARK K|ngp|n Edition, автор рекордов воспользовался специальными улучшениями BIOS, доступ к которым ему предоставили разработчики.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Сохраняя активность двух ядер и четырёх потоков, этот процессор смог на частотах свыше 6.4 ГГц завершить серию тестов и обновить профильные рекорды.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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В GPUPI for CPU 1B был получен лучший результат среди процессоров с двумя ядрами – 4 минуты 17,442 секунды, а в y-cruncher Pi-1b лучший результат составил 58,943 секунды на частоте процессора 6027 МГц. Наконец, в Geekbench3 Multi Core процессор набрал 22 317 баллов при частоте 6437 МГц.