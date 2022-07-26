Агентство Reuters сообщило, что на виртуальной встрече с представителями американской промышленности компанию президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden) составила министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo), которая использовала уже ставшие привычными аргументы о необходимости обеспечить национальную безопасность развитием производства чипов на территории США.
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Поскольку у законопроекта, предусматривающего выделение субсидий в размере $52 млрд на финансирование национальной полупроводниковой отрасли, среди членов Сената США нашлись противники, Джозеф Байден попытался внушить им мысль о намерениях властей страны строго контролировать расходование государственных средств. По его словам, профильные ведомства будут следить за распределением субсидий, и если кто-то из получателей не оправдает надежд, деньги придётся вернуть.
Помимо субсидий на строительство новых предприятий, власти США готовы предоставлять налоговые льготы сроком на четыре года. Получателям льгот это сулит дополнительную экономию в сумме $24 млрд. Голосование по данному законопроекту должно состояться на текущей неделе.