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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple решилась на предоставление скидок в Китае
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Агентство Bloomberg сообщило о редком для бизнеса Apple событии – компания готовится предоставить скидки на покупку своих смартфонов. Китайские покупатели iPhone 13 Pro смогут сэкономить до $89, приобретая смартфоны этой серии в период с 29 июля по 1 августа включительно. Условием участия в акции является оплата покупки при помощи одной из местных систем вроде Alipay.

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Источник изображения: Apple

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На тот же период подешевеют некоторые версии наушников AirPods и часов Apple Watch. Японские клиенты Apple, например, в этом году столкнулись с прямо противоположными действиями компании – в ответ на ослабление японской иены американский поставщик электроники поднял розничные цены на свою продукцию.

#смартфоны #apple #iphone #китай #цены
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