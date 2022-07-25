Агентство Bloomberg сообщило о редком для бизнеса Apple событии – компания готовится предоставить скидки на покупку своих смартфонов. Китайские покупатели iPhone 13 Pro смогут сэкономить до $89, приобретая смартфоны этой серии в период с 29 июля по 1 августа включительно. Условием участия в акции является оплата покупки при помощи одной из местных систем вроде Alipay.
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На тот же период подешевеют некоторые версии наушников AirPods и часов Apple Watch. Японские клиенты Apple, например, в этом году столкнулись с прямо противоположными действиями компании – в ответ на ослабление японской иены американский поставщик электроники поднял розничные цены на свою продукцию.