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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD открыла новый центр разработки процессоров в штате Нью-Йорк
Может себе позволить, в конце концов.
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Компания AMD в последние годы опережающими отрасль темпами наращивает выручку, что позволяет ей тратить больше средств на исследования и разработки. Как поясняет сайт Tom’s Hardware Guide, недавно AMD открыла новый исследовательский центр в штате Нью-Йорк, и теперь нанимает для него персонал. Судя по специфике вакансий, в этом центре будут трудиться разработчики центральных процессоров AMD.

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Источник изображения: AMD

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Если в 2016 году AMD могла выделить на исследования и разработки не более миллиарда долларов США, то к 2021 году бюджет вырос до $2,8 млрд. Подобные изменения явно благотворно сказываются на возможности AMD нанимать дополнительное количество специалистов, которые помогут ей создавать новые перспективные продукты. Радует тот факт, что AMD не распыляется на новые направления деятельности, а по-прежнему считает центральные процессоры стратегически важной для себя категорией продукции.

#amd #процессоры #ниокр
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