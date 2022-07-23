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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Президент Yamaha объяснил, почему производителям музыкальных инструментов сложно бороться с полупроводниковым кризисом
Всему виной тонкий слух клиентов.
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Своими комментариями по поводу дефицита полупроводниковых компонентов за прошедшие пару лет поделились представители многих отраслей, но президент японской компании Yamaha, выпускающей музыкальное оборудование, в этом ряду стоит особняком. Как поясняет Nikkei Asian Review, в своём недавнем телевизионном интервью Такуя Наката (Takuya Nakata) назвал причины, которые мешают компании бороться с проявлениями кризиса в полупроводниковой промышленности теми же методами, что и компаниям из других отраслей.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Во-первых, музыкальное оборудование использует выпускаемые по зрелым техпроцессам компоненты, а усилия производителей пока сосредоточены на увеличении объёмов выпуска чипов с использованием более продвинутой литографии. Устранению дефицита в сегменте зрелых техпроцессов это никак не способствует.

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Во-вторых, производитель музыкальных инструментов не может с той же лёгкостью заменить требуемые и отсутствующие электронные компоненты на имеющиеся в наличии аналоги. Подобные замены нередко вызывают изменения в качестве звучания оборудования, а клиенты Yamaha это сразу замечают. По этой причине компания старается добывать именно необходимые ей компоненты из ограниченной номенклатуры изделий, а это в условиях дефицита довольно сложно.

#полупроводники #дефицит чипов #музыка #yamaha
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