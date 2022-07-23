Бразды правления одним из двух крупнейших автопроизводителей в мире более трёх лет назад достались Герберту Диссу (Herbert Diess), который уже тогда входил в состав руководства Volkswagen и успел прославиться своей безжалостной оптимизацией штата, которая стоила немецкому автогиганту 30 тысяч рабочих мест. На этой неделе информационные агентства сообщили, что по обоюдному соглашению с акционерами, Герберт Дисс к первому сентября текущего года покинет пост генерального директора Volskwagen, а его место займёт глава Porsche Оливер Блюм (Oliver Blume).
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В отставку Дисс отправится на три года раньше предусмотренного контрактом срока, и это говорит о недовольстве инвесторов результатами его деятельности. Вряд ли, конечно, столь масштабная реструктуризация вообще могла бы кому-то понравиться, ведь Герберт Дисс ставил весьма амбициозные задачи. Обсуждаемые им темпы перехода на выпуск электромобилей были одними из самых высоких в отрасли, попутно требовались миллиарды евро на строительство предприятий по выпуску тяговых батарей, огромные средства вливались в разработку программного обеспечения и сопутствующие всем этим преобразованиям инвестиции. К началу 2025 года Дисс вообще рассчитывал превратить Volkswagen в крупнейшего производителя электромобилей, обойдя Tesla.
Плохо скрываемые симпатии к Tesla, возможно, были отчасти обусловлены тем, что до 2015 года Герберт Дисс рассматривался Илоном Маском (Elon Musk) в качестве кандидата на пост главы самой Tesla, и в дальнейшем между ними сформировались приятельские отношения. Дисс постоянно ставил в пример своим подчинённым деятельность компании Tesla, пытаясь переплюнуть конкурента по многим показателям и не жалея денег инвесторов. Когда мировая экономика оказалась в не самом лучшем состоянии, последние просто испугались и дальше доверять судьбу Volkswagen поклоннику эксцентричного американского миллиардера. Считается, что Оливер Блюм будет придерживаться более консервативной стратегии, управляя одновременно и Porsche, и Volkswagen.