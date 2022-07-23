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Новости Hardware Алексей Сычёв
Как тебе такое, Илон Маск? Twitter завершил второй квартал с многомиллионными убытками
Прогнозы на третий квартал по этой причине не публикуются.
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Компания Twitter была настолько подавлена финансовыми результатами второго квартала, что не стала проводить конференцию с участием аналитиков и публиковать прогноз на текущий квартал. Формально, выручка в годовом сравнении сократилась всего на один процент до $1,18 млрд, но эта величина существенно разошлась с ожиданиями аналитиков, а убытки были зарегистрированы впервые за два года.

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Источник изображения: Twitter

Операционные потери Twitter составили $344 млн, поскольку расходы компании достигли $1,52 млрд, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, компании пришлось потратить $33 млн на подготовку сделки с Илоном Маском (Elon Musk), который сейчас пытается избежать её завершения. Сокращаемым сотрудникам Twitter во втором квартале выплатила $19 млн в форме выходных пособий. Чистые убытки компании во втором квартале достигли $270 млн.

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Рекламная выручка Twitter за год выросла всего на 2% до $1,08 млрд, а подписка и вовсе принесла на 27% меньше, чем годом ранее – всего $101 млн. В подобной динамике своих доходов и расходов руководство Twitter винит не только ухудшение макроэкономической ситуации, но и непосредственно неопределённость, вызванную скандалом вокруг сделки с Илоном Маском. Впрочем, за год Twitter всё-таки удалось увеличить размер ежедневной монетизируемой аудитории на 16,6% до 237,8 млн человек, но этот показатель всё равно оказался ниже ожиданий экспертов.

#аналитика #финансы #илон маск #twitter
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