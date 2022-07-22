Мал золотник, да дорогая материнская плата.

Немецкий оверклокер CENS вчера добился нового рекорда в тесте Cinebench R20, который обычно используется для раскрытия потенциала многоядерных моделей, но ограничился процессором Intel Pentium Gold G7400, способным предложить два ядра и четыре потока. При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 6475 МГц, а вот материнская плата оказалась довольно дорогой и редкой – EVGA Z690 Dark K|ngp|n Edition.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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По словам автора рекорда, разработчики BIOS выпустили новую версию микрокода, повышающую стабильную работу процессора при высоких значения базовой частоты. В конкретном случае она была увеличена почти до 175 МГц, что позволило получить итоговую частоту процессора 6474 МГц при значении множителя 37х. В тесте Cinebench R20 в таких условиях процессор набрал 2554 балла и стал лучшим среди моделей с двумя ядрами.