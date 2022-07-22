С технологией записи HAMR.

Как ни старалось руководство Seagate Technology пояснить, что снижение спроса на жёсткие диски в потребительском сегменте не соседствует с проблемами аналогичного типа в серверном сегменте в данный момент, курс акций компании после публикации квартальной отчётности упал более чем на 10%. Первого июля в календаре производителя жёстких дисков завершился четвёртый квартал 2022 фискального года, выручка в годовом сравнении снизилась на 13% до $2,63 млрд, а последовательно – на 6%.

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Источник изображения: Seagate Technology

Инвесторов не успокоили даже заявления руководства компании о том, что в серверном сегменте спрос на её продукцию остаётся достаточно высоким, и именно данное направление формирует более 80% профильной выручки. Фактически, присутствие накопителей Seagate в сегменте ПК сведено к минимуму, они приносят компании не более 5-6% выручки. И всё же, в третьем календарном квартале Seagate будет вынуждена сократить объёмы выпуска жёстких дисков в связи с не самой благоприятной рыночной ситуацией. Выручка текущего квартала, по прогнозам Seagate, либо останется на уровне предыдущего квартала, либо сократится до $2,35 млрд.

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Отдельно было отмечено, что в ближайшие 12 месяцев Seagate рассчитывает приступить к поставкам накопителей объёмом более 30 ТБ, использующих метод магнитной записи с подогревом (HAMR). В целом, удельная ёмкость продукции этой марки продолжает расти даже на фоне сокращения количества поставляемых жёстких дисков. Если удельная ёмкость за год увеличилась на 43% до 7,8 ТБ, то количество реализованных накопителей сократилось на 30% до 19,8 млн штук.