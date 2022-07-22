Компании Intel и AMD отчитаются о результатах квартала только на следующей неделе, но это не мешает экспертам Deutsche Bank уже сейчас прогнозировать динамику выручки первой из них как в минувшем квартале, так и в последующих. Во-первых, выручка Intel во втором квартале должна была снизиться из-за слабого спроса на ПК и наличия избыточных запасов процессоров марки на складах партнёров этой компании. Во-вторых, в серверном сегменте теснить позиции Intel продолжают AMD и NVIDIA.
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Если ранее специалисты Deutsche Bank рассчитывали, что по итогам всего года Intel выручит $76 млрд, то теперь они снижают прогноз до $73,7 млрд, а также заявляют, что компания столкнётся с трудностями и в 2023, и в 2024 году. Процессорный гигант ставит перед собой амбициозные цели, но макроэкономические проблемы замедлят их достижение. Зато курс акций Intel сейчас близок к справедливому, хотя ожидать его повышения в последующие 12 месяцев тоже затруднительно, по мнению представителей Deutsche Bank.