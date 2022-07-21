В погоне за субсидиями все средства хороши.

Американские компании должны отчитываться, сколько денег акционеров они тратят на лоббирование своих интересов в структурах власти. По этой причине, как поясняет Bloomberg, достоянием общественности стали расходы Intel за второй квартал по лоббированию собственных интересов. За этот период компания потратила на лоббирование своих потребностей в федеральных структурах власти США около $1,75 млн.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей 3070 Gigabyte дешевле 60 тр в Регарде 12700KF за копейки в Ситилинке RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Это рекордный показатель, который за год вырос на 65% и одновременно превысил предыдущий рекорд, который в первом квартале текущего года составил $1,43 млн. В условиях полупроводникового кризиса компании отрасли не скупились на профильные расходы, как показывает приводимая Bloomberg статистика. В первом полугодии они сообща потратили на лоббирование своих интересов в США целых $19,6 млн. Это заметно больше, чем было потрачено в первой половине прошлого года ($15,8 млн). К слову, на этой неделе сенаторы США приступили к обсуждению актуальной редакции законопроекта о выделении $52 млрд субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли, так что усилия специалистов по лоббированию окупятся сторицей. Окончательное голосование по законопроекту может состояться на следующей неделе.