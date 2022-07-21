Американские компании должны отчитываться, сколько денег акционеров они тратят на лоббирование своих интересов в структурах власти. По этой причине, как поясняет Bloomberg, достоянием общественности стали расходы Intel за второй квартал по лоббированию собственных интересов. За этот период компания потратила на лоббирование своих потребностей в федеральных структурах власти США около $1,75 млн.
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Это рекордный показатель, который за год вырос на 65% и одновременно превысил предыдущий рекорд, который в первом квартале текущего года составил $1,43 млн. В условиях полупроводникового кризиса компании отрасли не скупились на профильные расходы, как показывает приводимая Bloomberg статистика. В первом полугодии они сообща потратили на лоббирование своих интересов в США целых $19,6 млн. Это заметно больше, чем было потрачено в первой половине прошлого года ($15,8 млн). К слову, на этой неделе сенаторы США приступили к обсуждению актуальной редакции законопроекта о выделении $52 млрд субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли, так что усилия специалистов по лоббированию окупятся сторицей. Окончательное голосование по законопроекту может состояться на следующей неделе.