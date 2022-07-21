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Новости Hardware Алексей Сычёв
Инженерный образец Intel Core i9-13900K (Raptor Lake-S) замечен в тестах по соседству с DDR4
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В базе данных результатов валидации CPU-Z сейчас можно обнаружить запись, формально имеющую отношение к неопознанному процессору Intel семейства Raptor Lake-S, которое выйдет на рынок до конца года, но по некоторым признакам можно определить, что речь идёт об инженерном образце Core i9-13900K.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

Такой процессор сочетает 8 производительных вычислительных ядер и 16 экономичных ядер, а частота конкретного образца достигла 5.0 ГГц. Судя по описанию тестового стенда, в материнской плате MSI PRO Z690-A DDR4 на базе чипсета Intel Z690 такой процессор соседствовал с четырьмя модулями оперативной памяти типа DDR4-2660. Возможно, фактическая частота работы памяти была выше, но оспаривать принадлежность её к поколению DDR4 сложно.

Источник изображения: база данных CPU-Z

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В однопоточном тесте CPU-Z образец Core i9-13900K набрал 846 баллов, обойдя Core i9-12900KF с его 819 баллами, а в многопоточном тесте новичок оказался быстрее даже AMD Ryzen 9 5950X, показав результат в 13054 балла против 11841 балла у соперника. В совокупности, новый процессор Intel способен одновременно обрабатывать 32 потока, но перевес сделан в пользу экономичных ядер, не отличающихся высокой производительностью.

#intel #ddr4 #lga 1700 #raptor lake #cpu-z #intel z690 #raptor lake-s #core i9-13900k
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vit7712
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Он уже какого только бреда не нанес, и вделах то покупает твиттер,то нет , голову ему проверить надо,либо чистый пиар.
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цпу-з тесты не тесты! Шумбал все доказал!)) А интел с амд не в курсе.
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