Она получает до 1600 разных чипов от 43 компаний.

С 2009 года компания Tesla в своих бортовых системах активной помощи водителю использует процессоры FSD собственной разработки, которые изготавливаются по её заказу компанией Samsung Electronics. На квартальной отчётной конференции руководство Tesla сообщило, что компания получает не менее 1600 уникальных полупроводниковых компонентов от 43 компаний. Илон Маск (Elon Musk) заявил, что качеством работы поставщиков компания вполне довольна, и не собирается выпускать чипы собственными силами.

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Источник изображения: Tesla

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В составе электромобилей Tesla немало изготовленных на заказ компонентов, при этом компания стремится к сокращению их общего количества, ведь это не только повышает надёжность, но и снижает себестоимость транспортного средства. Дефицит компонентов заставил Tesla дополнительно оптимизировать ассортимент используемых микросхем, и выяснилось, что его можно сократить.