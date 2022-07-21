Говоря на квартальной отчётной конференции об успехах недавно запущенного предприятия в Техасе, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) подчеркнул, что следующей на очереди после масштабирования объёмов выпуска кроссоверов Model Y для этой площадки задачей является подготовка к массовому производству пикапов Cybertruck, которое планируется начать к середине следующего года. Тогда же будут организованы и поставки, но если учесть существование многолетней очереди, то вряд ли причудливую машину можно будет приобрести свободно.
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Одновременно Илон Маск рассказал ещё об одном важном событии – до конца текущего года Tesla намеревается поднять цены на опцию FSD, подразумевающую отказ от вмешательства водителя в процесс управления электромобилем. На уровне разработки такая степень автономности будет достигнута до конца года, а конечные потребители получат к ней доступ, в зависимости от наличия регуляторных разрешений в разных странах и регионах, но не раньше мая следующего года. В США доступ к бета-версии FSD все владельцы электромобилей Tesla смогут получить к концу текущего года.
Маск заявил, что большинство людей не понимают, насколько ценной является данная функция, и пообещал поднять цены на опцию FSD, за которую в настоящее время компания просит $12 000. Данную сумму глава Tesla назвал «смехотворной», призвав клиентов выше ценить возможность полностью автоматизировать управление машиной.