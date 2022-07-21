Откровения руководства Tesla на квартальной отчётной конференции позволили понять, что компания надеется к концу года вывести новые предприятия в Берлине и Техасе на еженедельный выпуск 5000 машин, что позволит в годовом выражении производить по 250 тысяч электромобилей на каждом. Предприятие в Шанхае, которое в июне и так обновило рекорд производительности, к концу года должно «разогнаться» до выпуска около 30 тысяч машин в неделю, что позволит в перспективе производить по 750 тысяч электромобилей в год только на этой площадке.
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Как пояснил Илон Маск (Elon Musk), к концу года все действующие предприятия Tesla смогут собирать 40 тысяч электромобилей в неделю. По сути, в дальнейшем это позволит вывести компанию на ежегодный выпуск 2 млн электромобилей. Чтобы покорить этот рубеж, старейшему предприятию Tesla, которое расположено в Калифорнии, потребовалось более десяти лет.
Если же говорить о годовом объёме выпуска, то по итогам текущего периода Tesla надеется увеличить данный показатель на 50% по сравнению с предыдущим годом, что в итоге должно обеспечить достижение уровня в полтора миллиона выпущенных за 2022 год машин. В этом году компания не будет ограничена в количестве аккумуляторов типоразмера 4680, а вот в следующем может столкнуться с данной проблемой.