Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чтобы получить поддержку США, компания Samsung должна будет отречься от Китая
Сроком на десять лет.
анонсы и реклама
3070 MSI за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

На этой неделе наметился реальный прогресс в одобрении властями США законопроекта о субсидировании развития национальной полупроводниковой отрасли на сумму $52 млрд. Поскольку Samsung Electronics намеревается через пару лет построить в Техасе новое предприятие по контрактному производству чипов, и этот проект оценивается в $17 млрд, корейские инвесторы явно заинтересованы в выделении со стороны США государственных субсидий на строительство нового предприятия.

реклама

По данным Business Korea, власти США собираются ограничить предоставление субсидий тем зарубежным компаниям, которые инвестируют в производственные мощности на территории КНР. У Samsung Electronics в Китае есть крупное предприятие по выпуску памяти, поэтому ради поддержки властей США при реализации проекта в Техасе корейская компания может пойти на соглашение с местными властями о запрете собственных инвестиций в Китай сроком на десять лет.

Источник изображения: Samsung Electronics

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
Рухнула цена i9 12900K - смотри
В ДВА раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Между тем, для корейских производителей памяти Китай остаётся важным рынком – в прошлом году он принёс им почти половину экспортной выручки. Эксперты считают, что властям Южной Кореи придётся согласиться на участие в возглавляемом США альянсе с Тайванем и Японией, который будет противодействовать технологическому развитию КНР, но учитывать интересы корейских производителей чипов тоже необходимо.

#samsung #китай #сша #южная корея #samsung electronics #субсидии
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

В рядах конкурентов Intel зреет недовольство принципом распределения американских субсидий
GlobalFoundries тоже ждёт выделения субсидий на строительство нового предприятия в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
35
О влиянии типа SSD накопителя в играх
187
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
25
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
19
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
29
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
40
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
9
Обожествление Биткоина набирает обороты
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:59
Если ты для ЦИПСО работаешь бесплатно, то почему другие должны?
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Когтехват
12:58
55 это курс ЦБ, который только для тех, кто покупает у цб на бирже. Поэтому конечный курс рублей на 10 больше + 20% НДС к цене платы по итогу имеем цену платы ~15 000 руб
MSI назвала цену материнской платы MAG B660M MORTAR MAX с функцией разгона Non-K процессоров Intel
Никита Ватолин
12:58
Главное, чтобы порноиндустрию,букмекеров и другую мерзость зачистили. Тогда я за закон!
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
Smytjan
12:57
Хватит прогуливать Госдуму, бегом на роботу. Или ты между голосованиями комментарии пишешь?
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Мать шешенбека
12:56
свалила бы обузу в виде солений варений банок хуянок, кому это надо. а они стоят по пол часа выбира.т что им на зону отправить огурцы или макароны
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
Фыва
12:55
американцы тупые
Обожествление Биткоина набирает обороты
Мать шешенбека
12:54
дома самса ютуб робить
Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
cariddau
12:54
Америка всю жизнь дружит с кем-то против кого-то. Всё делает чужими руками, сидя за большой лужей. Лять, какую банальщину я написал, это всё Кэп виноват)
Чтобы получить поддержку США, компания Samsung должна будет отречься от Китая
Smytjan
12:51
В феврале курс был 74, почему в магазине теперь все не бесплатно?
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Мать шешенбека
12:49
алгоритм для рф сломан, в шортсах постоянно хохловские фейки-перемоги, заепался минусовать их и жалобы кидать, по запросам типа война на украине, гугл выдает такую дичь. что путин детей ест, а хохлы в...
Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем