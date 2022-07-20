Сроком на десять лет.

На этой неделе наметился реальный прогресс в одобрении властями США законопроекта о субсидировании развития национальной полупроводниковой отрасли на сумму $52 млрд. Поскольку Samsung Electronics намеревается через пару лет построить в Техасе новое предприятие по контрактному производству чипов, и этот проект оценивается в $17 млрд, корейские инвесторы явно заинтересованы в выделении со стороны США государственных субсидий на строительство нового предприятия.

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По данным Business Korea, власти США собираются ограничить предоставление субсидий тем зарубежным компаниям, которые инвестируют в производственные мощности на территории КНР. У Samsung Electronics в Китае есть крупное предприятие по выпуску памяти, поэтому ради поддержки властей США при реализации проекта в Техасе корейская компания может пойти на соглашение с местными властями о запрете собственных инвестиций в Китай сроком на десять лет.

Источник изображения: Samsung Electronics

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Между тем, для корейских производителей памяти Китай остаётся важным рынком – в прошлом году он принёс им почти половину экспортной выручки. Эксперты считают, что властям Южной Кореи придётся согласиться на участие в возглавляемом США альянсе с Тайванем и Японией, который будет противодействовать технологическому развитию КНР, но учитывать интересы корейских производителей чипов тоже необходимо.