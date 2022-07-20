В интервью ресурсу CNBC директор по исследованиям IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе Винай Гупта (Vinay Gupta) заявил, что пока преждевременно говорить об улучшении ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов, хотя бы по причине перебоев с поставками технических газов высокой степени очистки с территории России и Украины. Конфликтующие в настоящий момент страны контролируют не менее половины мирового рынка неона, который используется в литографическом оборудовании для производства полупроводниковых чипов. Они же являются крупнейшими поставщиками криптона.
реклама
Если спрос на электронику в потребительском сегменте рынка уже начал сокращаться под давлением инфляции, то корпоративные расходы начнут снижаться лишь к началу следующего года, если ситуация за это время не изменится, как считает представитель IDC. По мнению эксперта, рост затрат неизбежно подтолкнёт производителей чипов к повышению цен на свою продукцию. Компаниям придётся как жертвовать нормой прибыли, так и перекладывать часть финансового бремени на плечи конечных покупателей путём повышения цен.