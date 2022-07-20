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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компании полупроводникового сектора начнут сокращать расходы к концу этого года
Если ситуация с инфляцией и доступностью сырья не улучшится к тому времени.
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В интервью ресурсу CNBC директор по исследованиям IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе Винай Гупта (Vinay Gupta) заявил, что пока преждевременно говорить об улучшении ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов, хотя бы по причине перебоев с поставками технических газов высокой степени очистки с территории России и Украины. Конфликтующие в настоящий момент страны контролируют не менее половины мирового рынка неона, который используется в литографическом оборудовании для производства полупроводниковых чипов. Они же являются крупнейшими поставщиками криптона.

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Источник изображения: TSMC

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Если спрос на электронику в потребительском сегменте рынка уже начал сокращаться под давлением инфляции, то корпоративные расходы начнут снижаться лишь к началу следующего года, если ситуация за это время не изменится, как считает представитель IDC. По мнению эксперта, рост затрат неизбежно подтолкнёт производителей чипов к повышению цен на свою продукцию. Компаниям придётся как жертвовать нормой прибыли, так и перекладывать часть финансового бремени на плечи конечных покупателей путём повышения цен.

#аналитика #финансы #полупроводники #idc
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