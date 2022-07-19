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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Владеющая TikTok компания ByteDance собирается заняться разработкой собственных процессоров
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Как сообщает CNBC, китайская компания ByteDance может оказаться в числе разработчиков процессоров для собственных нужд, последовав примеру гигантов вроде Amazon, поскольку найти полностью удовлетворяющее потребностям разработчиков TikTok готовое решение не удалось.

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Источник изображения: Getty Images

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Речь идёт о разработке специализированных процессоров для нужд ByteDance, которые компания не собирается поставлять третьим компаниям. Кем и где будут производиться разработанные процессоры, не уточняется. Если учесть, что у предыдущего президента США к деятельности TikTok возникали определённые претензии, то заключение контракта с крупным подрядчиком за пределами Китая для ByteDance было бы рискованным шагом. В то же время, китайская SMIC не только располагает более отсталыми литографическими технологиями, чем зарубежные конкуренции, но и рискует попасть под волну новых американских санкций.

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