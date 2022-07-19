London – good buy or good bye?

По информации издания Financial Times, отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (Boris Johnson) и его ключевых единомышленников создала серьёзные трудности в переговорах с японской корпорацией SoftBank о двойном размещении акций британского разработчика процессорных архитектур Arm, который принадлежит ей с 2016 года. Весной этого года сделка Arm с NVIDIA развалилась, после чего SoftBank взяла курс на подготовку первичного размещения акций компании, отдавая приоритет фондовой площадке в Нью-Йорке.

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Источник изображения: Getty Images

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Британским властям до этого удалось убедить руководство SoftBank, что имеет смысл одновременно разместить акции Arm и на исторической родине, в Великобритании. После грядущих перестановок в правительстве страны продолжать переговорный процесс будет затруднительно, да и время работает против SoftBank, снижая возможную капитализацию Arm. Впрочем, по словам британских СМИ, японская корпорация окончательно от идеи двойного размещения акций Arm не отказалась, хотя теперь относится к ней с меньшим энтузиазмом.