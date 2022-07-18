Кто чаще ездит на поклон в Вашингтон, тот и получает государственные деньги.

По некоторым данным, уже завтра законодатели США смогут утвердить упрощённый законопроект, предусматривающий выделение субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли в сумме $52 млрд. Как поясняет Reuters, у предложенного властями принципа предоставления государственной поддержки в этой сфере уже появились противники среди участников рынка.

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Источник изображения: Intel

По мнению выражающих своё недовольство американских компаний, законопроект даёт весомое преимущество тем соискателям, которые располагают предприятиями на территории США или собираются их построить, а вот клиентам контрактных производителей с этой точки зрения правительственная поддержка почти не светит. Если Intel выпускает свои процессоры самостоятельно, то AMD, Qualcomm и NVIDIA собственных предприятий лишены, хотя они разрабатывают компоненты, которые приносят пользу национальной экономике США.

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Критики законопроекта предполагают, что из $52 млрд субсидий около $30 млрд могут достаться именно корпорации Intel, и это поставит остальных участников рынка в неравные условия конкуренции. Ранее зарубежные компании типа TSMC и Samsung Electronics, которые готовы построить новые предприятия в США, тоже выражали свои заинтересованность в получении государственной поддержки, не говоря уже о «номинально американской» GlobalFoundries.