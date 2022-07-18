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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Цилиндрические аккумуляторы Northvolt предназначаются автоконцерну Volkswagen
Типоразмер 2170 давно используется компанией Tesla.
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Европа является вторым по величине рынком электромобилей после Китая, обходя США с доминирующей там продукцией Tesla, но локальных производств батарей в регионе не так много, а это является главным залогом успешного развития автопромышленности в условиях неумолимой электрификации транспорта. Компания Northvolt стала первым европейским производителем тяговых аккумуляторов, ей удалось наладить данный вид деятельности на территории Швеции.

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По данным Business Korea, компания Northvolt намеревается специализироваться преимущественно на батареях призматической формы, но по заказу Volkswagen, которой принадлежат 20% её акций, она уже освоила выпуск аккумуляторных ячеек типоразмера 2170, имеющих цилиндрическую форму. Получать их от Northvolt немецкий автогигант начнёт только с 2025 года.

Источник изображения: Northvolt

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При этом Northvolt придётся конкурировать за заказы Volkswagen с корейской компанией Samsung SDI, которая тоже выпускает цилиндрические ячейки типа 2170. Корейский поставщик также выпускает и призматические тяговые аккумуляторы, а клиентские базы обеих компаний в значительной степени совпадают. Samsung SDI также готовится наладить выпуск цилиндрических аккумуляторов типоразмера 4680, которые использует в своих кроссоверах Model Y техасской сборки компания Tesla. Последняя изготавливает их самостоятельно, но готова получать аккумуляторы данного типа и от LG Energy Solution, и от Panasonic.

#tesla #электромобили #аккумуляторы #volkswagen #northvolt
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