Издание Nikkei Asian Review сообщает, что японские производители в этом году вынуждены искать замену российским материалам и сырью даже в том случае, если их поставки между странами не ограничены санкциями. Нуждающаяся в российском титане компания Kawasaki Heavy, например, попытается сотрудничать с Toho Titanium – японским производителем, располагающим предприятием в Саудовской Аравии, где перерабатывается руда из Канады и Индии.
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Россия контролирует до 40% мирового рынка палладия. Этот металл нужен для производства каталитических нейтрализаторов автомобилей с ДВС, и альтернативой поставкам первичного сырья из России для японских автопроизводителей может стать сотрудничество с местными компаниями, перерабатывающими вторичное сырьё. Mitsubishi Motors уже была вынуждена заявить, что разработает каталитические нейтрализаторы нового типа, которые требуют меньшей палладия, чем обычно.
Россия и Украина сообща контролировали 80% рынка криптона – газа, применяемого при изготовлении полупроводниковых изделий, и в этом случае японские производители тоже пытаются наращивать выпуск криптона собственными силами. Пока, впрочем, они самостоятельно производят в восемь раз меньше криптона, чем импортируют из России и Украины.