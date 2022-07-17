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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США склоняют Южную Корею к дружбе против Китая в сфере полупроводников
Япония и Тайвань тоже приглашены.
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Потрепавший всем нервы недавний полупроводниковый кризис начал толкать руководства отдельных стран к идее создания разного рода альянсов, направленных на повышение «технологического суверенитета государства». Япония, например, хочет снизить степень своей зависимости от Тайваня, а потому стремится осваивать 2-нм технологию при поддержке американских партнёров, хотя это не мешает тайваньской TSMC создавать на территории Японии не только совместное предприятие с Sony и Denso по выпуску чипов, но и исследовательский центр, чьими достижениями сможет пользоваться только тайваньская сторона.

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По информации Business Korea, власти Южной Кореи сейчас стоят перед выбором вступления в технологический альянс, который возглавят США, а присоединятся к ним Япония и Тайвань. Идея родилась в марте, а в конце августа должна состояться первая рабочая межправительственная встреча. Корейская сторона пока не решила, нужно ли вступать в такое объединение.

Источник изображения: Business Korea

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Дело в том, что работа альянса будет направлена на противодействие КНР в сфере литографических технологий, а у корейских производителей в Китае расположены крупные предприятия по выпуску микросхем памяти. Samsung получает с предприятия в Сиане более 40% объёмов выпускаемых микросхем памяти типа NAND, а SK hynix получает с китайского направления 45% всех микросхем оперативной памяти DRAM. Ухудшение взаимоотношений с китайскими властями этим корейским компаниям невыгодно. Это и является причиной колебаний политического руководства Южной Кореи в вопросе вступления в антикитайский технологический альянс.

#полупроводники #сша #тайвань #япония #южная корея
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