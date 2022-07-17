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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск в следующем месяце поделится успехами по интеграции игр Steam в бортовой компьютер Tesla
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Обновлённые в прошлом году электромобили Tesla Model X и Model S, как известно, получили новый бортовой компьютер с графическим процессором AMD Navi 23, который теоретически приблизил возможности мультимедийной системы к актуальному поколению игровых консолей Microsoft и Sony. Как поясняет Electrek, со страниц Twitter Илон Маск (Elon Musk) заявил, что демонстрация интеграции игрового сервиса Steam в бортовой компьютер Tesla может состояться уже в следующем месяце.

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Источник изображения: Tesla

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Предполагается, что автовладельцы смогут получать доступ к более широкому спектру игр, представленному в экосистеме Steam, а Tesla будет за данную опцию брать дополнительные деньги. Как ранее пояснял Маск, когда электромобили этой марки смогут передвигаться без участия водителя, роль развлекательной составляющей заметно возрастёт. Именно к этому будущему готовится компания Tesla, которая располагает двумя командами специалистов по интеграции игрового программного обеспечения.

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