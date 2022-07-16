Попавшие в немилость ещё при прежнем президенте США китайские компании Huawei и ZTE лишились права поставлять своё телекоммуникационное оборудование в США, а в 2019 году был принят закон, заставляющий местных операторов связи избавляться от оборудования этих марок, заменяя его на более политически благонадёжное. Как отмечает Reuters, власти США договорились выделить на финансирование этой программы не более $1,9 млрд, а фактическая потребность к настоящему моменту на $3 млрд больше.
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К такому выводу пришла Федеральная комиссия по связи США, руководство которой обратилось к парламентариям страны с просьбой выделить недостающие средства для финансирования программы. В противном случае, субсидии государства покроют только 40% затрат операторов связи, которые вынуждены менять используемое китайское оборудование на что-то подходящее под требования властей. К счастью для участников рынка, к замене оборудования операторы связи могут приступать лишь после того, как получат от государства целевую субсидию. Впрочем, в случае частичного финансирования цели программы не будут достигнуты, и это вызывает беспокойство американского регулятора в сфере связи.