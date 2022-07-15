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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC предпочитает избегать совместных предприятий и строить за свой счёт
Это позволяет поддерживать хорошие отношения со всеми клиентами.
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Тема финансирования строительства новых предприятий была затронута на квартальной отчётной конференции TSMC, и руководство компании в очередной раз воспользовалось возможностью для демонстрации приоритетов в этой сфере. Во-первых, TSMC старается финансировать строительство новых предприятий за счёт собственных оборотных средств или привлечения кредитов.

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Источник изображения: TSMC

Во-вторых, компания не заинтересована в создании совместных предприятий при строительстве новых производственных линий. Конечно, на первый взгляд, это противоречит её действиям в Японии, где к возведению предприятия по выпуску чипов для Sony и Denso будут привлечены не только средства этих клиентов, но и государственные субсидии, готовые покрыть до половины затрат тайваньской компании.

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Впрочем, есть основания полагать, что японский проект TSMC – это какая специфическая локальная история, а в общем случае компания не хочет зависеть от конкретной группы клиентов, потому что спрос с их стороны может снижаться, а открытость по отношению ко всем клиентам одновременно позволяет TSMC гибко подстраиваться под неизбежные колебания конъюнктуры рынка. Например, если сейчас упал спрос на смартфоны и ноутбуки, то TSMC перенастраивается на поставки компонентов для серверов и силовой электроники, а также автомобильных компонентов. При этом все клиенты довольны, и сама компания не связана ни с кем из них инвестиционными обязательствами.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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