Хватит на год безбедной жизни.

Рост курса акций на 3,7% после публикации квартального отчёта TSMC говорит о положительном восприятии рынком не самых однозначных прогнозов компании, среди которых есть и упоминание о неизбежности возникновения на складах клиентов в потребительском секторе увеличенных товарных запасов, от которых они будут вынуждены избавляться до середины 2023 года.

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Аналитики MorningStar вообще считают, что миграция клиентов от Samsung Electronics к TSMC окажет существенную поддержку последней в 2023 году, поскольку именно этот тайваньский подрядчик будет выпускать основную часть клиентских решений тех же Qualcomm и NVIDIA.

Источник изображения: Reuters

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Эффект от почти полного перехода Qualcomm и NVIDIA в лагерь клиентов TSMC будет настолько заметным, что его хватит на ближайшие 12 месяцев, которые в целом для участников рынка будут не самыми благоприятными.