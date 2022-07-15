Почти на четверть, и вряд ли будет одинока в подобных мерах.

Представители Micron Technology на своём квартальном мероприятии в начале месяца признались, что компании в ближайшие месяцы придётся иметь дело с увеличением складских запасов продукции из-за снижения спроса со стороны клиентов, а дальнейшее расширение производственных мощностей компания вынуждена будет осуществлять с осторожностью и оглядкой на не самую благоприятную конъюнктуру рынка.

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Агентство Bloomberg сообщает, что южнокорейский производитель памяти SK hynix готовится снизить капитальные расходы в следующем году почти на 24% по сравнению с текущим. Строго говоря, сумма может быть уменьшена с $16 до $12,2 млрд.

Источник изображения: Bloomberg

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Спрос на память, по мнению источника, будет сокращаться не только в сегменте смартфонов, но и в серверном. В таких условиях планировать расширение производственных мощностей нужно особо тщательно, чтобы не усугубить падение цен на микросхемы памяти. Официальные представители компании заявили, что пока не пересматривали планы по финансированию капитального строительства на 2023 год.