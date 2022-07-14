Радующий редкими откровениями о планах производителей комплектующих китайский ресурс BenchLife сообщил, что на этой неделе NVIDIA готовится сообщить своим партнёрам новые рекомендованные цены на видеокарты семейства GeForce RTX 30. Понятно, что на фоне снижения спроса на игровые видеокарты официальные цены тоже будут корректироваться в сторону уменьшения, но имеющаяся информация не радует полнотой.
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Указано лишь, что GeForce RTX 3090 Ti получит легальные основания предлагаться по цене $1499 вместо прежних $1999, обычная GeForce RTX 3090 сбавит в цене с $1499 до $1299, а GeForce RTX 3080 Ti и вовсе потеряет в цене только сотню долларов США, до $1099. Одновременно будет присвоена официальная рекомендованная цена версии GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти – она составит $799. По всей видимости, цены на оставшиеся видеокарты семейства GeForce RTX 30 будут формироваться самим рынком, а не рекомендациями NVIDIA.