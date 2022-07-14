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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA готовится пересмотреть рекомендованные цены на видеокарты на этой неделе
В сторону снижения, но преимущественно на старшие модели.
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В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Радующий редкими откровениями о планах производителей комплектующих китайский ресурс BenchLife сообщил, что на этой неделе NVIDIA готовится сообщить своим партнёрам новые рекомендованные цены на видеокарты семейства GeForce RTX 30. Понятно, что на фоне снижения спроса на игровые видеокарты официальные цены тоже будут корректироваться в сторону уменьшения, но имеющаяся информация не радует полнотой.

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Источник изображения: NVIDIA

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Указано лишь, что GeForce RTX 3090 Ti получит легальные основания предлагаться по цене $1499 вместо прежних $1999, обычная GeForce RTX 3090 сбавит в цене с $1499 до $1299, а GeForce RTX 3080 Ti и вовсе потеряет в цене только сотню долларов США, до $1099. Одновременно будет присвоена официальная рекомендованная цена версии GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти – она составит $799. По всей видимости, цены на оставшиеся видеокарты семейства GeForce RTX 30 будут формироваться самим рынком, а не рекомендациями NVIDIA.

#nvidia #видеокарты #цены #geforce rtx 30
6
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