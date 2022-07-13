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Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn стала акционером китайской Tsinghua Unigroup
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Агентство Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что инвестиционное подразделение тайваньской компании Foxconn купила акций китайской корпорации Tsinghua Unigroup на общую сумму $788 млн, несколько озадачив тех экспертов, которые настаивали на росте напряжённости во взаимоотношениях между КНР и Тайванем.

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Источник изображения: TSMC

Впрочем, официальные представители Тайваня утверждают, что если подобная сделка и будет иметь место, то ей придётся пройти согласование с властями острова. Пока никаких заявок со стороны Foxconn и связанных с ней структур в регулирующие органы Тайваня не поступало. Интересно, что после размещения акций на сумму $9 млрд крупнейшим инвестором в капитал Tsinghua Unigroup является пользующаяся государственной поддержкой JAC Capital, а потому тайваньским инвесторам точно придётся объяснять местным властям такое пересечение сфер влияния.

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Предполагается, что акции Tsinghua Unigroup были куплены подразделением Foxconn не только с целью диверсификации инвестиций, но и ради доступа к компонентной базе – китайский гигант представляет интересы многих разработчиков компонентов разного типа. В этом году, по слухам, Apple уже приступила к тестированию микросхем твердотельной памяти производства Yangtze Memory – компании, входящей в конгломерат Tsinghua Unigroup. Последний намеревается расширить сферы своей деятельности, пытаясь не отставать от общемировых тенденций. Генетические исследования и системы искусственного интеллекта интересуют руководство Tsinghua Unigroup, если опираться на содержание послания сотрудникам этой компании.

#apple #китай #foxconn #тайвань #китайские производители #tsinghua
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