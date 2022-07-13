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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Хорватии стартовала серийная сборка электрических гиперкаров Rimac Nevera стоимостью $2,4 млн
Машина мощностью 1914 л.с. способна разгоняться до 100 км/ч за 1,86 секунды.
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Компания Rimac Automobili была основана в Хорватии в 2009 году, а на разработку и подготовку к началу серийного производства первого гиперкара Nevera ей потребовалось пять лет. Сейчас в цехах нового производственного комплекса в Загребе уже ведётся сборка первых клиентских электромобилей, а производственная программа на этот год уже раскуплена, хотя каждый экземпляр стоит не менее $2,4 млн.

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Источник изображения: Rimac Automobili

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Если учесть, что Rimac собирается выпустить всего 150 экземпляров Nevera, то легко определить, что при годовом объёме выпуска в 50 машин на выполнение всех заказов компании потребуется не менее трёх лет. Как пояснил основатель компании «имени себя» Мате Римак (Mate Rimac), за пять лет пришлось сменить три поколения силовых агрегатов, провести испытания 18 прототипов и разбить 9 машин в ходе краш-тестов, которые растянулись на четыре года. Скорость в 100 км/ч гиперкар, оснащаемый четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1914 л.с, набирает за 1,86 секунды, а максимальная скорость достигает 415 км/ч. При этом ёмкости тяговой батареи хватает на 462 км пробега без подзарядки в американском цикле EPA.

#электромобили #rimac #гиперкар
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