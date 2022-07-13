Контрактные производители ноутбуков, на комментарии которых традиционно ссылается ресурс DigiTimes, в своих прогнозах на ближайшие месяцы выражают ещё больше осторожности, чем ранее. Во второй половине текущего года они ожидают столкнуться со снижением спроса даже на игровые модели и ноутбуки для корпоративных клиентов, хотя до последнего времени они позволяли компенсировать снижение интереса к потребительским моделям.
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Более того, теперь никто из производителей не может с уверенностью утверждать, что спрос восстановится в следующем году. Корпоративные клиенты по примеру домохозяйств начинают урезать бюджеты на закупку компьютерной техники. Многие техногиганты уже объявили о прекращении приёма на работу новых сотрудников, а некоторые готовы расстаться с уже имеющимися. В этих условиях потребность в обновлении компьютерного парка снижается. Игровые ноутбуки покупаются частными клиентами, но они тоже задумались об экономии средств в условиях растущей инфляции.