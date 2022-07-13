Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Контрактное подразделение Samsung Electronics имеет больше шансов на успех в качестве самостоятельной компании
Такого мнения придерживаются «придворные» аналитики.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Снижение доходов от продажи микросхем памяти, по мнению цитируемых ресурсом Business Korea аналитиков Samsung Securities, ограничит поток финансов, который можно было бы использовать для развития контрактного бизнеса. Спасением для последнего могло бы стать структурное обособление с публичным размещением акций на американском фондовом рынке, как считают эксперты.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

Компания также должна размещать новые предприятия в США и Европе, поближе к основным заказчикам. Если на американском направлении в этом отношении наметился прогресс, ибо к 2024 году Samsung намеревается построить в Техасе второе предприятие по контрактному выпуску чипов, то в Европе в этом смысле пока всё глухо.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Примечательно, что заказам NVIDIA так и не удалось стать для Samsung крупным источником выручки. По данным корейских экспертов, вторая из компаний 38% выручки на контрактном направлении получает от Qualcomm, ещё 37% формируют заказы родственной Samsung LSI, а все прочие клиенты обеспечивают её не более чем 25% выручки. Очевидно, в случае перехода NVIDIA на использование техпроцессов TSMC в новом поколении видеокарт степень зависимости от Samsung снизится ещё сильнее.

#samsung #аналитика #полупроводники #литографическое производство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайвань наращивает не только экспорт, но и импорт
В третьем квартале игровая выручка NVIDIA способна сократиться на 20%
Производители ноутбуков теперь не уверены, что спрос восстановится даже в следующем году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
197
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
45
Краткий обзор дешевых клавиатур
161
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
16
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
69
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
16
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Za9c
09:47
Так они и в прошлой модели воткнули самый жир горячий. Сам не понимаю зачем ставить печку адскую, если есть альтернативы. Но тогда как оправдать цену и звание флагмана. Идиотия маркетологов
Компактный флагманский смартфон ASUS Zenfone 9 официально представят 28 июля
Za9c
09:45
Поставил приложулю не звони мне. Это конечно не уровень не бери трубку, но хоть что-то. База сволочных номеров пополняется общими усилиями. Так что ставьте все и вносите свой вклад. Последние месяцы п...
Мошенники стали чаще рассылать россиянам сообщения с просьбой перезвонить
Maximus Autismus
09:43
Заглот старая выдра, посмотри бенчи на ютуб, 4К на с лучами ультре даже в DLSS Perf 60+FPS 3080 не выдаст.
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
Test Test
09:42
Что сразу даун? Может это ты даун?
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
mistergrim
09:40
Однозначно, Xonar для ретро-системы (уж какая есть) бесполезен. Live, впрочем, тоже. Нужен Audigy.
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
NOFX
09:39
Ты чё,бухой? Палит делает одни из лучших карт как бы. А уж GTX1080 у них просто топ. Асусы и Галаксы отдыхают.
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
РаveIshakh
09:37
такая норм?
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
taurus88
09:37
ога, с такими ценами ей прям в самый путь туда. уже тьма тьмущая китаёз с отличной периферией и низкими ценами, сони с такими не соперничать, пусть хоть какнет от натуги.
Sony хочет занять нишу игровой периферии как "Nike" в области спортивной обуви
taurus88
09:33
опять ципсо безобразничает. поры бы им снова калибров в зад понатыкать.
Мошенники стали чаще рассылать россиянам сообщения с просьбой перезвонить
Никита Бялобжеский
09:32
Такс, а в РФ они по прежнему едут по 1200$ ((
Последняя прошивка PS5 может вызвать мерцание дисплея при включении VRR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем