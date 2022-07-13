Снижение доходов от продажи микросхем памяти, по мнению цитируемых ресурсом Business Korea аналитиков Samsung Securities, ограничит поток финансов, который можно было бы использовать для развития контрактного бизнеса. Спасением для последнего могло бы стать структурное обособление с публичным размещением акций на американском фондовом рынке, как считают эксперты.
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Компания также должна размещать новые предприятия в США и Европе, поближе к основным заказчикам. Если на американском направлении в этом отношении наметился прогресс, ибо к 2024 году Samsung намеревается построить в Техасе второе предприятие по контрактному выпуску чипов, то в Европе в этом смысле пока всё глухо.
Примечательно, что заказам NVIDIA так и не удалось стать для Samsung крупным источником выручки. По данным корейских экспертов, вторая из компаний 38% выручки на контрактном направлении получает от Qualcomm, ещё 37% формируют заказы родственной Samsung LSI, а все прочие клиенты обеспечивают её не более чем 25% выручки. Очевидно, в случае перехода NVIDIA на использование техпроцессов TSMC в новом поколении видеокарт степень зависимости от Samsung снизится ещё сильнее.