Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Флагманская NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition подешевела до $1599
При официальной рекомендованной розничной цене $1999.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Ti MSI за 50 тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Подхватывая волну последних дней, сайт VideoCardz поспешил сообщить общественности, что уполномоченный компанией NVIDIA на продажу видеокарт модели GeForce RTX 3090 Ti в исполнении Founders Edition американский интернет-магазин начал предлагать её по цене на $400 ниже рекомендованной.

реклама

Источник изображения: BestBuy

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Если быть точнее, сейчас эту видеокарту жители США могут приобрести по цене $1599, хотя даже на сайте NVIDIA она соседствует с ценником $1999, точнее отображающим начальные рекомендации разработчика и поставщика графических процессоров. По всей видимости, такая динамика цен указывает на два влияющих фактора. Во-первых, спрос на видеокарты со стороны майнеров снижается, а ситуация с поставками улучшается. Во-вторых, может готовиться к анонсу преемница данной модели, а потому цены на изделия нынешнего поколения необходимо снижать уже сейчас.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3090 ti
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

The Lord of the Rings Gollum и SteelRising будут поддерживать трассировку лучей и NVIDIA DLSS
Сотрудники Intel получают доступ к образцам видеокарт Arc A380 через китайских партнёров
Серверный сегмент поможет NVIDIA легче перенести последствия криптозимы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
114
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
130
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
53
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
38
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
100
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
47
Краткий обзор дешевых клавиатур
33

Сейчас обсуждают

Chimbal
14:00
"Там и не было" - За себя говори бедолага ))
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
Зеновий Радеонович
13:59
Нет. Сейчас мидлы спокойно тянут FHD/60 игры-сверстники. А раньше тянули 1024*768. Если хуанг снова не заведет индустрию в какое-то болото, то со временем мидлы будут уверенно тащить QHD/144, а топы 4...
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
djon3volta
13:59
Ты можешь объяснить, свою кровожадность? Тебе тайванцы что то плохое сделали? Почему ты так обижен на Тайвань?
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
Chimbal
13:58
И что я соседям плохого сделал? Или просто очередной "критик" пришедший по указке некоторых особо одаренных чтобы "отметится"...
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
wwr222
13:57
Я не считаю. Нужно сначала иметь какое-то основание, базис под это. Но вот самый дешман точно брать бы не стал. Если нашел деньги на тако железо, что нуждается в воде, то доплатить до другой СВО тоже ...
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
Bers2k
13:57
Их тупо нет в продаже в РФ (искали буквально неделю назад). Так что грустить некому.
DeepCool представила в России новые СЖО LS320, LS520 и LS720
Сергей Васильев
13:56
Может ему нравится заходить и на клык от меня получать. Хобби у него такое. Нельзя лишать удовольствия таких как он. У него в жизни три радости, писать дерьмокомменты, пить боярку и на бутылку присед...
Краткий обзор дешевых клавиатур
Андрей Филинский
13:56
Однажды Маску придётся ответить перед человечеством за всё содеянное.
SpaceX вывела на полярную орбиту очередную партию спутников Starlink
Chimbal
13:55
"Попробуй переубеди." - Тебя неадекватного, что идет против фактов и доказательств пытаться переубеждать? Ты слишком высокого мнения о себе :)
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
Василий Сорокин
13:55
ты вообще как с головой дружишь? я просто не понимаю как можно написать такой бред но просто скажу что при 5 кадрах в секунду может быть хоть 240Гц. Походу очередной пациент ЕГЭ )))
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем