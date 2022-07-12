Подхватывая волну последних дней, сайт VideoCardz поспешил сообщить общественности, что уполномоченный компанией NVIDIA на продажу видеокарт модели GeForce RTX 3090 Ti в исполнении Founders Edition американский интернет-магазин начал предлагать её по цене на $400 ниже рекомендованной.
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Если быть точнее, сейчас эту видеокарту жители США могут приобрести по цене $1599, хотя даже на сайте NVIDIA она соседствует с ценником $1999, точнее отображающим начальные рекомендации разработчика и поставщика графических процессоров. По всей видимости, такая динамика цен указывает на два влияющих фактора. Во-первых, спрос на видеокарты со стороны майнеров снижается, а ситуация с поставками улучшается. Во-вторых, может готовиться к анонсу преемница данной модели, а потому цены на изделия нынешнего поколения необходимо снижать уже сейчас.