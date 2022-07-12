Четыре графических процессора на две видеокарты.

Двухпроцессорные видеокарты сами по себе остаются экзотикой, а их экстремальный разгон вообще настолько редкое занятие, что конкуренция в этой сфере минимальна. Возможно, осознание этого факта и сподвигло американского оверклокера Splave на эксперимент с участием двух видеокарт AMD Radeon R9 295X2 и центрального процессора Intel Core i9-12900KS.

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Последний, надо понимать, охлаждался жидким азотом, хотя на частоте 7.29 ГГц и смог сохранить активность только четырёх ядер и четырёх потоков. Видеокарты были оснащены водоблоками, которым уступили место штатные необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Частоты видеокарт были повышены незначительно, до 1150/6200 МГц. В тесте 3DMark03 удалось набрать 452 796 баллов и впервые преодолеть планку в 450 тысяч баллов силами системы с четырьмя графическими процессорами. В абсолютном зачёте этот результат соответствует третьему месту.

Источник изображения: HWBot, Splave

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В тесте 3DMark2001 SE эта система набрала 208 587 баллов, тоже показав лучший результат среди конфигураций с четырьмя графическими процессорами, но в абсолютном рейтинге это соответствует лишь 33-му месту.