Полупроводниковые компоненты пользуются стабильно растущим спросом.

Издание DigiTimes приводит июньскую экономическую статистику Тайваня, в очередной раз напоминая, что остров является крупнейшей в мире «полупроводниковой кузницей». Выручка острова от экспорта продукции в прошлом месяце выросла на 15,2% в годовом сравнении до $42,2 млрд. Импортная выручка не превысила $37,56 млрд, но тоже увеличилась в годовом сравнении на 19,2%, а также на 5,3% последовательно.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

На долю электронных компонентов пришлось $17,273 млрд экспортной выручки Тайваня, она выросла последовательно на 3,4% и на 19% в годовом сравнении. Интегральные микросхемы формировали 92,4% этой суммы.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Квартальная экспортная выручка достигла $125,75 млрд, обновив рекорд и увеличившись в годовом сравнении на 15,4%. Квартальный импорт отстал лишь незначительно, увеличившись на 24,1% до $113,79 млрд. Схожая динамика наблюдалась и за период с января по июнь включительно: экспортная выручка выросла на 19,2% до $246,68 млрд, а импорт – на 24,8% до $218,97 млрд.