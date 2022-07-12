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Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань наращивает не только экспорт, но и импорт
Полупроводниковые компоненты пользуются стабильно растущим спросом.
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Издание DigiTimes приводит июньскую экономическую статистику Тайваня, в очередной раз напоминая, что остров является крупнейшей в мире «полупроводниковой кузницей». Выручка острова от экспорта продукции в прошлом месяце выросла на 15,2% в годовом сравнении до $42,2 млрд. Импортная выручка не превысила $37,56 млрд, но тоже увеличилась в годовом сравнении на 19,2%, а также на 5,3% последовательно.

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Источник изображения: DigiTimes

На долю электронных компонентов пришлось $17,273 млрд экспортной выручки Тайваня, она выросла последовательно на 3,4% и на 19% в годовом сравнении. Интегральные микросхемы формировали 92,4% этой суммы.

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Квартальная экспортная выручка достигла $125,75 млрд, обновив рекорд и увеличившись в годовом сравнении на 15,4%. Квартальный импорт отстал лишь незначительно, увеличившись на 24,1% до $113,79 млрд. Схожая динамика наблюдалась и за период с января по июнь включительно: экспортная выручка выросла на 19,2% до $246,68 млрд, а импорт – на 24,8% до $218,97 млрд.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
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