Компания DeepCool представила в России универсальные жидкостные системы охлаждения, предназначенные для игровых компьютеров и систем, которые используются для создания контента. Новинки подойдут геймерами и энтузиастам, находящимся в поиске самого эффективного решения для охлаждения центрального процессора, которое одновременно сможет обеспечить низкий уровень шума и способно похвастаться стильным внешним видом.
Новая линейка компании DeepCool включает системы охлаждения LS320, LS520 и LS720. Они оборудованы радиаторами 120 мм, 240 мм и 360 мм соответственно. Все три модели линейки LS представляют собой решение «всё в одном» и в состоянии обеспечить высокий уровень охлаждения, а подсветка A-RGB может придать стильный внешний облик любому персональному компьютеру.
Новинки используют помпы четвёртого поколения производства самой компании DeepCool. Они отвечают за обеспечение высочайшего уровня эффективности охлаждения центрального процессора. В конструкцию входит двигатель, способный набирать скорость вращения 3100 оборотов в минуту.
Системы охлаждения компании DeepCool обладают улучшенной компоновкой микроканалов, что в свою очередь позволяет добиться максимального потока жидкости для охлаждения. Кроме того, СЖО плотно прилегает к чипу благодаря толстому медному основанию.
В комплект входят вентиляторы FC120 компании DeepCool. Они отличаются гидродинамическим подшипником и в состоянии обеспечить увеличенное статической давление при низком уровне шума. По словам производителя, срок службы вентиляторов составляет более пяти лет (50 000 часов). Уровень шума не превышает отметку 32,9 дБ(А) при максимальной нагрузке.
Все три новинки уже дебютировали в России. Купить системы жидкостного охлаждения LS320, LS520 и LS720 можно будет в сети магазинов DNS. Стоимость составила 6999 рублей, 9499 рублей и 12 799 рублей соответственно.