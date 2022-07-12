Пока TSMC не готова строить своё предприятие в этом регионе.

Как отмечает Reuters, власти Тайваня хоть и не берут на себя смелость выражать мнение местных компаний, но рассчитывают на расширение экономических и производственных связей с Европой, поскольку считают регион носителем тех же общих ценностей, что и сам Тайвань, а также США.

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Источник изображения: TSMC

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В этом году заявок от тайваньских компаний на согласование инвестиций в европейскую экономику министерство экономики острова не получало. В этом отношении слухи о намерениях TSMC построить предприятие в регионе пока не подтверждаются, на что постоянно намекают и представители самой компании. Власти острова хотели бы сперва заключить с Европой соглашение о двусторонних инвестициях, а в идеале они стремятся к появлению между этими геополитическими субъектами соглашения о свободной торговле. Инициатива частных тайваньских компаний по инвестициям в Европе могла бы активно приветствоваться властями острова, как поясняют чиновники.