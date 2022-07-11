Это позволит создавать электромобили стоимостью 20 тысяч евро с запасом хода 400 км.

Любая технология производства тяговых аккумуляторов таит свои компромиссы. Например, литиевые батареи на основе фосфата железа дешевле в производстве и меньше подвержены риску возгорания, но при этом они обладают меньшей плотностью хранения заряда и быстрее теряют заряд на морозе. Как отмечает По информации Nikkei Asian Review, эксперименты с химическим составом электродов уже позволяют китайской компании Gotion Hi-Tech рассчитывать на двукратное увеличение плотности хранения заряда LFP-батареями к 2030 году.

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Источник изображения: General Motors

В частности, уже сейчас этот производитель, снабжающий своими батареями популярные в Китае компактные электромобили Wuling Hongguang Mini EV, смог добиться увеличения плотности хранения заряда с 160 до 230 Вт‧ч/кг, а к 2030 году показатель планируется довести до 300 Вт‧ч/кг. Это выше, чем плотность хранения заряда многих современных NMC-батарей, чья цена выше примерно на 17-30%.

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Поскольку 26% акций Gotion Hi-Tech принадлежат немецкому автогиганту Volkswagen, последний сможет использовать наработки китайского партнёра при выпуске тяговых батарей на строящемся предприятии в Германии, где с 2025 года будут производиться недорогие электромобили стоимостью от 20 000 евро с запасом хода более 400 км. К 2030 году до 38% всех новых электромобилей в мире должны оснащаться LFP-батареями, как ожидают некоторые эксперты.