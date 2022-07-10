Зато признался, что активно способствует повышению рождаемости.

Субботнее появление Илона Маска (Elon Musk) на мероприятии в штате Айдахо состоялось уже после того, как было объявлено об отказе миллиардера от покупки активов Twitter на текущих условиях. Как сообщает Reuters, в ходе своего выступления в субботу Маск ни разу не обратился к данной животрепещущей теме – не исключено, что это произошло в силу присутствия на мероприятии руководства Twitter, с которым ему теперь предстоит если не долго объясняться, то долго выяснять отношения в суде.

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Источник изображения: Reuters

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Зато Илон Маск охотно делился своими планами по колонизации Марса и повышению рождаемости в странах с развитой экономикой, которая в последние годы демонстрирует отрицательную динамику. Последняя тема обрела для миллиардера особую актуальность после того, как на прошлой неделе пресса сообщила о рождении у миллиардера ещё двоих детей в дополнение к уже имеющимся. Матерью близнецов, как считается, стала одна из руководителей компании SpaceX, которую основал и возглавляет Илон Маск. Он попытался отшутиться, что сам принимает активное участие в решении демографической проблемы.