Компании предсказуемо претендуют на государственную поддержку.

Ресурс Seeking Alpha со ссылкой на Bloomberg сообщил вчера, что на следующей неделе компании GlobalFoundries и STMicroelectronics собираются объявить о планах по строительству совместного предприятия на территории Франции, которое каким-то образом будет причастно к изготовлению полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Это уже второй проект на территории Евросоюза, который сможет претендовать на субсидии из общего фонда $43,8 млрд. В марте Intel заявила о намерениях построить ряд новых предприятий на территории Европы, включая пару производственных корпусов в немецком Магдебурге. Совместное предприятие GlobalFoundries и STMicroelectronics тоже сможет рассчитывать на государственные субсидии. У первой из компаний в Германии имеются производственные мощности, унаследованные от AMD, в интервью СМИ глава GlobalFoundries недавно заявил, что не видит смысла строить новые предприятия в тех регионах, где у компании нет производственных мощностей. По всей видимости, удаление Франции от Дрездена, где у компании уже действует производство, достаточно скромное, чтобы склонить руководство к участию в проекте с STMicroelectronics.