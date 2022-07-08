На внутреннем рынке было реализовано в 77 раз больше.

В конце первого квартала у руководства Tesla ещё оставались основания считать предприятие в Шанхае крупнейшей площадкой, работающей на экспорт электромобилей за пределы США. Предприятия в Калифорнии и Техасе работают на удовлетворение спроса в странах Северной Америки, а Европа с некоторых пор получает именно машины китайской сборки.

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Как поясняет Bloomberg со ссылкой на статистику Китайской ассоциации производителей пассажирских автомобилей, в июне Tesla смогла выпустить на территории КНР почти 79 тысяч электромобилей, что в два с лишним раза выше итога аналогичного месяца прошлого года, и почти в такой же пропорции больше в последовательном сравнении.

Источник изображения: Tesla

Из этого количества 77 938 электромобилей шанхайской сборки было направлено на внутренний рынок КНР, и только 968 штук отправились на экспорт. Впрочем, в апреле Tesla вообще не поставила ни одной машины на экспорт, а местный рынок получил не более 1512 экземпляров из-за последствий трёхнедельного простоя предприятия в условиях локдауна в Шанхае. Лишь после 10 июня компания смогла вернуть шанхайское предприятие к прежнему режиму работы.

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При этом некоторые сборочные линии в Шанхае компания будет вынуждена остановить до 7 августа, чтобы модернизировать их с целью увеличения производительности. В следующем месяце предприятие должно получить выпускать 14 тысяч кроссоверов Model Y в неделю вместо прежних 11 тысяч, а производительность линий по сборке Tesla Model 3 вырастет с 5500 до 7700 машин в неделю. На соседнем с существующим предприятием участке компания собирается построить новый производственный корпус, но случится это не в этом году.