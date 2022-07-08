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Новости Hardware Алексей Сычёв
Шашечки или ехать: Volkswagen позволит активировать автопилот на конкретном отрезке пути
Когда не хочется ехать и тянет переключиться на шашечки.
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Из интервью главы подразделения Cariad ресурсу Bloomberg стало известно, что концерн Volkswagen не собирается ограничиваться подпиской на функции автопилота для своих транспортных средств, как предлагают конкуренты. Водителям машин дочерних марок будет предложена возможность активировать автопилот только на избранные отрезки пути – например, когда водитель чувствует усталость и намерен отдохнуть.

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Источник изображения: Bloomberg

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Повод для переключения на автопилот может быть и другим – например, чтобы поработать в дороге или отвлечься на просмотр видео или более плотное общение с пассажирами. Плата за работу функции автопилота будет взиматься только за то время, которое потребуется для преодоления конкретного маршрута. Все расчёты при этом должны будут совершаться моментально и активация новых функций будет такой же простой, как оформление заказа в интернет-магазине.

#автопилот #volkswagen
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