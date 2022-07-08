Полноценный квартальный отчёт TSMC будет опубликован на следующей неделе, он станет одним из первых событий такого рода, но итоги июня тайваньская компания подвела уже сегодня, сообщив о росте месячной выручки на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, последовательном её снижении на 5,3%, а также росте выручки за первое полугодие на 39,6%.
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Этих данных в совокупности с отчётами за два предыдущих месяца хватило представителям Bloomberg, чтобы подсчитать суммарную выручку компании за второй квартал. Как они определили, с апреля по июнь включительно TSMC должна была выручить около $17,9 млрд – это на 44% больше, чем годом ранее.
Такой результат превзошёл ожидания аналитиков, пусть и не очень значительно. Дальнейшая динамика выручки TSMC будет во многом определяться спросом на смартфоны в третьем квартале, поскольку в это время Apple должна подготовить к выводу на рынок семейство iPhone нового поколения, а многие конкуренты синхронизируют свой график анонса новинок с действиями этого американского поставщика.