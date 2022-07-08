Любая новость об экстремальном разгоне единственного модуля оперативной памяти вызывает высокомерное фырканье обладателей более старых настольных систем, не имеющих доступа к жидкому азоту. По мнению более приземлённой публики, такие эксперименты не имеют особой практической ценности. Немецкий энтузиаст CENS в рейтинге разгона оперативной памяти занял лишь десятое место абсолютного зачёта, но ценность его достижения в другом…
реклама
Прежде всего, он заставил работать в режиме DDR5-8430 не один, а два модуля одновременно. Во-вторых, были продемонстрированы довольно агрессивные для такой частоты значения таймингов 32-42-42-28-70-2.
По сути, такой результат соответствует второму месту среди систем с парными модулями памяти, но на первом оказался энтузиаст, который ограничился таймингами 48-88-88-127-127-2. Получается, что полученный немецким соперником по-своему уникален.